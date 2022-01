Erik ten Haag, allenatore dell'Ajax, è intervenuto ai microfoni della stampa olandese per dire la sua sul futuro del difensore Nicolas Tagliafico - autore di un gol nel 9-0 di coppa contro l'Excelsion - giocatore finito nel mirino del Napoli per questa finestra di mercato. "Lotterò sicuramente per tenerlo. Con lui abbiamo sette difensori e senza di lui il nostro organico sarà troppo ridotto, ma di certo noto che per lui è importante che possa giocare. Bisogna fornire professionalità e lui lo dimostra. Ieri ha giocato, apportando tanta spinta, passione e qualità. Deve lavorare sodo in allenamento, essere paziente e farsi trovare pronto", ha dichiarato l'allenatore olandese.



Parole che sanno tanto di chiusura verso il Napoli, che aveva avanzato nei giorni scorsi una richiesta di prestito fino a giugno con diritto di riscatto, mentre l'Ajax preferirebbe discutere sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, visto che il contratto del giocatore scade nel 2023. Inoltre il club italiano ha il problema di dover liberare una casella per fare eventualmente spazio al giocatore argentino, avendo già in rosa due terzini sinistri come Mario Rui e Ghoulam.