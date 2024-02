Napoli, tensione nello spogliatoio: Ostigard furioso con Mazzarri per la sostituzione

Continuano ad andare male le cose in casa Napoli. Il pareggio di ieri contro il Genoa è l'ennesimo passo falso degli azzurri in questa stagione che adesso si ritrovano addirittura a -9 dall'Atalanta quarta in classifica. Si registrano momenti complicati anche all'interno dello spogliatoio e ieri il protagonista in negativo è stato Ostigard, lanciato titolare da Walter Mazzarri ma sostituito all'intervallo, essendo ammonito e con il rischio di un secondo giallo lasciando i suoi in inferiorità numerica. Al suo posto è entrato ad inizio ripresa Natan, che ha ritrovato il campo quasi due mesi dopo l'ultima volta prima dell'infortunio alla spalla.



L'ACCADUTO - Come racconta il Corriere dello Sport, c'è stata tensione all'interno dello spogliatoio. Mazzarri ha comunicato ad Ostigard che sarebbe stato sostituito e il difensore norvegese non l'ha presa benissimo, protestando e arrabbiandosi notevolmente per la decisione del tecnico. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi del presidente De Laurentiis che in quel momento si trovava negli spogliatoi.