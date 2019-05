Il Napoli guarda in casa Roma. Come scrive Il Tempo, il club partenopeo sta pensando a Kostas Manolas, difensore giallorosso che ha una clausola rescissoria da 36 milioni di euro, bassa considerando le cifre che girano oggi. Con Albiol prossimo ai 34 anni e i continui problemi fisici di Chiriches, il greco è stato individuato come l'uomo da affiancare a Kalidou Koulibaly per provare a dare a fastidio alla Juventus la prossima stagione.



RITORNO DI FIAMMA - A Roma c'è aria di rivoluzione, con De Rossi costretto a dire addio, Dzeko a un passo dall'Inter e Cengiz Under cercato dalle big di Premier League, anche il futuro del greco rischia di essere lontano dalla Capitale. La Juventus, a caccia di centrali, ci ha pensato e ci sta pensando, così come il Napoli: seguito già lo scorso anno, Ancelotti ha un ritorno di fiamma per l'ex Olympiacos. Che con quella clausola fa gola a molti.