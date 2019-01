Due Champions League in bacheca, entrambe con il Real Madrid, mai nessuna con Carlo Ancelotti. Perché l'anno della Decima, James Rodriguez vestiva ancora la maglia del Monaco: solo l'anno dopo avrebbe raggiunto l'attuale allenatore del Napoli alle Merengues. Allenatore con il quale, il rapporto, è rimasto ottimo, visto che nell'estate del 2017 fu proprio l'italiano ad accoglierlo al Bayern Monaco. E ora il rapporto può continuare a Napoli.



RUMORS DALLA GERMANIA - Come scrivono i media tedeschi, infatti, c'è anche il Napoli alla corsa per il numero 10 della Colombia, ora infortunato, sul quale il Bayern sembra non voler puntare sul futuro. In prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid, i bavaresi devono versare circa 35 milioni di euro entro il 15 giugno nelle casse del club spagnolo per trattenerlo. Anche Arsenal e Liverpool stanno seguendo l'ex Porto, cresciuto nel Banfield, ma a Napoli hanno una carta in più: Carlo Ancelotti. Sogno per l'estate, gli azzurri ci sono.