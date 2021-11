Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno. Questo il report dell'allenamento, pubblicato sul sito del club: "Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center.



Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincia domenica 21 novembre con Inter-Napoli, 13esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente lavoro su palle inattive ed esercitazione tattica. Chiusura con partita a campo ridotto. Ounas ha svolto terapie. Anguissa e Ospina sono rientrati dagli impegni con le Nazionali.