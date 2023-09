Ha dell'incredibile quanto sta accadendo in casa Napoli. I risultati sportivi passano in secondo piano, anche i dubbi sulla stabilità della panchina di Rudi Garcia. Perchéc'è un vero e proprio. Si parte dalla polemica, quando il centravanti nigeriano è stato sostituito nei minuti finali di Bologna-Napoli. Subito le scuse, però, all'allenatore e ai compagni per una reazione che non ci sarebbe dovuta essere. Adesso invece si è alzato un polverone per qualcosa di più grosso.- Negli ultimi giornisul rigore sbagliato dal calciatore e un altro in cui viene accostato a una noce di cocco. Entrambi prontamente eliminati, ma non è bastato perchéha pubblicato una dura risposta alla vicenda sui propri social:è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news.ed ogni iniziativa utile a tutelare Victor Osimhen".- Nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Osimhen, questo era anche prevedibile. Però una reazione c'è stata, eccome. PerchéPrima le tantissime foto con la maglia azzurra, quelle dei ricordi per lo scudetto, poi è cambiata anche la descrizione della sua bio personale sullo stesso social. Infatti, non c'è più alcun riferimento al club azzurro.- È un brutto momento per Osimhen, tra situazioni di campo (quel cambio, le quattro partite senza segnare) e, appunto, ciò che è accaduto in relazione al suo rapporto con la società. Facendo un passo indietro, sarebbe anche potuto essere altrove in questo momento. Perché le previsioni facevano intendere fosse l'estate della sua cessione dopo un'annata clamorosa come l'ultima.. Nulla di tutto ciò, De Laurentiis non lo avrebbe fatto partire neanche per quel famoso duecentino di cui ha parlato. Osimhen è stato dichiarato incedibile e alla fine è rimasto in azzurro.È questa la vera domanda che si fanno tutti i tifosi. La situazione è diventata delicata perché le parole dell'agente non lasciano spazio all'immaginazione, così come la reazione dello stesso Osimhen.. Il rinnovo di cui si è tanto parlato non è arrivato e a questo punto tutto si può pensare fuorché le parti trovino il famoso accordo da oltre 10 milioni di euro a stagione.e c'è un campionato, una Champions, una lunga stagione da dover affrontare. Difficile immaginare scenari apocalittici al momento, ma tra poco più di tre mesi si potranno prendere delle decisioni e un'eventuale addio prematuro non è più da considerarsi così impossibile. Andando per step, ci si chiedono due cose su tutte:Fari puntati su Fuorigrotta.