Il Napoli non ha ancora completato la rosa e presumibilmente aspetterà gli ultimi attimi per strappare le offerte migliori. Dopo l'arrivo di Juan Jesus ora la priorità è a centrocampo, vista la partenza di Bakayoko e l'infortunio di Demme.. Mario Rui non garantisce la massima affidabilità e gli infortuni di Ghoulam non consentono di poter puntare appieno sull'algerino. Il Napoli è alla ricerca di un calciatore pronto per diventare protagonista sotto la guida Spalletti. Cosìche era ai margini al Chelsea, conosce molto bene l'allenatore ed è un profilo di spessore. De Laurentiis e Giuntoli però non hanno mai affondato il colpo e così il giocatore ha scelto una nuova destinazione, ieri sera è stato passato ufficialmente al Lione.terzino sinistro classe '94, chee il suo agente è stato a Castel Volturno già tre mesi fa. Ad oggiAnzi, sta provando a rinnovare il suo contratto. C'è ancora l'idea Pervis, cone il Villarreal aveva anche aperto al prestito con diritto di riscatto, operazione di cui è alla ricerca il club partenopeo. Da qualche giorno le cose sono cambiate, è passato troppo tempo e l'idea degli spagnoli è un'altra:La terza ipotesi porta a, laterale mancino in forza all'AZ Alkmaar. Ha affrontato il Napoli l'anno scorso in Europa League mettendosi fortemente in mostra. Infine c'è anche una soluzione che non è mai andata via dal taccuino di Giuntoli,Appena un mese fa il presidente del club spagnolo, Angel Torres, dichiarava di non avere l'esigenza di vendere e se non fosse arrivata l'offerta della clausola il calciatore sarebbe rimasto. Difficile ipotizzare ad un cambio netto negli ultimi trentuno giorni dato che- Oggi trovare un terzino pronto ma disponibile solo in prestito è complicato.Mario Rui è il titolare sulla fascia sinistra. Di ruolo c'è anche, che da qualche settimana ha iniziato a lavorare nuovamente con il pallone in seguito all'infortunio dello scorso 7 marzo contro il Bologna. Per lui il rientro in campo è previsto tra non meno di un mese. Oltre loro due Spalletti ha già testato due alternative. La prima è loche con l'Europeo è cresciuto tantissimo in quanto a personalità, senso tattico e fase difensiva: il giocatore ex Empoli può ricoprire tutti i ruoli del reparto arretrato. La seconda è il classe 2000Un altro giocatore che può ricoprire tranquillamente questo ruolo èneoacquisto azzurro. Il Napoli continua a cercare il terzino sinistro. L'obiettivo è quello di riuscire a strappare l'accordo con un calciatore già pronto gli ultimi giorni di mercato, altrimenti si ricorrerà alle scelte interne.