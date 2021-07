Tra undici giorni avrà inizio la nuova stagione del Napoli. Il 15 luglio, infatti, è previsto il primo ritiro degli azzurri, che faranno ritorno in Trentino, a Dimaro, dopo l'assenza causa Covid della scorsa estate.



Spalletti in questo periodo dovrà fare a meno di diversi giocatori impegnati con le Nazionali. Rientrerà qualcuno dai prestiti e tra questi ecco Michael Folorunsho, centrocampista classe '98 di proprietà del Napoli. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Spalletti vorrà testare il calciatore per capire se potrà tornare utile o meno. In caso contrario potrebbe tornare alla Reggina, ma è seguito anche da Lecce e Cremonese.