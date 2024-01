Napoli, Theate obiettivo concreto: presentata l'offerta al Rennes

Tra i vari reparti in cui c'è bisogno di intervenire nel mercato del Napoli ecco quello difensivo. Con Natan ai box, Ostigard che non rientra tra le primissime scelte di Mazzarri e tanti, troppi gol incassati, occorre un centrale lì dietro. Il Napoli fa sul serio per Arthur Theate, ex Bologna e oggi in forza al Rennes. De Laurentiis ha presentato la prima offerta al club francese per rinforzare la difesa. Lo riporta il Corriere dello Sport.