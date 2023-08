In casa Napoli, tiene banco il futuro di Hirving Lozano, da tempo nel mirino del PSV. Come riporta Il Corriere dello Sport, la sua cessione è al momento bloccata visto che il club partenopeo ha richiesto la rinuncia alle ultime mensilità che spettano al messicano. L'esterno non ha alcuna intenzione di accettare tali condizioni.