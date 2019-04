Come si apprende da Il Mattino, a fine gara, i tifosi del Napoli hanno fischiato la squadra al termine del match con il Genoa. Tutto rientrato, però: "C’era anche Mertens a fine partita,quando con un piccolo gruppo di compagni è andato a salutare un San Paolo sul quale al fischio finale della gara col Genoa è calato il gelo. Subito dopo ci sono stati i fischi. Quelli di un pubblico che non ha gradito la prestazione di un Napoli che fatica a trovare continuità. Fischi seguiti dagli applausi di incoraggiamento alla squadra in vista della trasferta di Londra".