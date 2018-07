Radio Kiss Kiss Napoli ha aggiornato sulla situazione legata a Lorenzo Tonelli e non solo: "Ochoa? Piace a De Laurentiis sia come persona che come giocatore. Tonelli è vicino alla cessione al Cagliari, il Napoli avrebbe chieso al Cagliari un patto su Barella: quando i sardi decideranno di venderlo, il Napoli avrà una corsia preferenziale. Su di lui anche la Sampdoria".