Torino: Niang richiesto dalla Sampdoria, che in alternativa pensa a Destro o Zaza (già nel mirino dei granata). Intanto i blucerchiati sprintano per il difensore Tonelli del Napoli, con il Cagliari su Klavan del Liverpool e Capuano al Frosinone. L'alternativa per la difesa della Samp è Djimsiti dell'Atalanta, sulle tracce dell'ex juventino Sorensen del Colonia.