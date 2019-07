Simone Verdi, come ormai è noto da tempo, è uno degli obiettivi di mercato del Torino per la prossima stagione. Portare l'esterno d'attacco sotto la Mole per il presidente Urbano Cairo non sarà però semplice come dimostra il fatto che esista ancora una distanza tra la cifra richiesta da Aurelio De Laurentiis (20 milioni di euro) e quella offerta dai granata.



La trattativa però sta proseguendo: l'obiettivo di Cairo è quello di mettere Verdi a disposizione di Walter Mazzarri per costruire un tridente d'attacco di grande livello con Iago Falque e Andrea Belotti.