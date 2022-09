C'è grande attesa per il ritorno in campo del Napoli dopo la sosta per le Nazionali. Gli azzurri domani affronteranno il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona. Fischio d'inizio ore 15.



L'entusiasmo dei tifosi è palpabile, con i vari settori dello stadio che vanno riempendosi. Il Corriere dello Sport racconta di una Curva B superiore esaurita, la Curva A e i Distinti quasi. Già superato il tetto dei 30 mila spettatori con l'obiettivo di raggiungere i 40 mila napoletani presenti a Fuorigrotta.