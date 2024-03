Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: Osimhen contro Zapata

Napoli-Torino apre la 28esima giornata di Serie A: ecco le scelte di Calzona per gli azzurri e di Juric per i granata, in una sfida che può alimentare le speranze di qualificazione in Europa di entrambe le squadre, separate da 6 punti in classifica in favore dei padroni di casa.



Calzona dà fiducia a Zielinski e al tridente ormai collaudato con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, mentre Juric cambia in attacco dato il momento di polveri bagnate di Sanabria: con Zapata gioca Pellegri. Ricci e Ilic sono squalificato e infortunato, in mediana ci sono Linetty e Gineitis.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Gineitis, Masina; Vlasic; Pellegri, Zapata. All. Juric.