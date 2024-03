Napoli-Torino: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Napoli-Torino in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Segui Napoli-Torino su SKY

GUARDA SU SKY

Match in programma domani, venerdì 8 marzo, alle ore 20:45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Due momenti differenti per le due squadre, con il Napoli che arriva con un po' di ottimismo grazie all'impatto di Calzona in panchina, la vittoria contro il Sassuolo per 6-1 e soprattutto il successo casalingo contro la Juve nell'ultimo turno. La zona Champions dista ancora qualche punto (-8 dal quarto posto e -5 dal quinto). Il Toro, invece, nelle ultime 3 ha conquistato solo 1 punto, incassando i ko contro Lazio e Roma e non andando oltre lo 0-0 contro la Fiorentina.- In casa Napoli ci sarà il forfait certo di Cajuste e Ngonge, entrambi infortunati. Da capire le condizioni di Amir Rrahmani, che è uscito con qualche problemino muscolare dall'impegno contro la Juve e oggi ha iniziato a ritrovare il campo. Al suo posto si prepara Ostigard, anche per non rischiare in vista del match di Champions contro il Barcellona. Dovrebbe rivedersi anche Zielinski dal primo minuto, essendo out dalla lista in Europa e avendo bisogno Traorè un po' di rifiatare anche in vista della sfida di Champions contro il Barcellona martedì prossimo. Dalla sponda granata, dopo i fatti contro la Fiorentina, Juric non sarà in panchina causa squalifica. Così come Ricci in seguito al rosso rimediato nell'ultimo turno. Emergenza a centrocampo, viste le assenze per infortunio di Ilic e Tameze. Spazio, dunque, alla coppia Gineitis-Linetty.- Napoli-Torino, calcio d'inizio alle ore 20:45 di venerdì 8 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona, sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La partita sarà visibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La telecronaca di Napoli-Torino su DAZN sarà affidata a Ricky Buscaglia col commento tecnico di Fabio Bazzani.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.