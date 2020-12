Bello e sfortunato con l’Inter, in panne con la Lazio: in cinque giorni il Napoli ha mostrato due volti molto diversi, uscendone comunque allo stesso modo, cioè con zero punti all’attivo. Domani sera il calendario dà alla squadra di Gattuso l’occasione di ripartire, visto che il calendario la mette di fronte a una delle squadre più in difficoltà del campionato, il Torino. Le valutazioni dei bookmaker lasciano poche speranze ai granata, visto che il segno «1» azzurro scende fino a 1,34. Il Toro si aggrappa a qualche recente lampo di ripresa, evidenziato specialmente nei primi minuti del match con la Roma, prima che Abisso decidesse di stroncare i piani di Giampaolo cacciando Singo per un fallo veniale. Un pari, risultato mai fatto registrare dal Napoli in questo campionato, sarebbe già una grande sorpresa, offerta a 5,20; la vittoria che al Torino manca da sette turni è un’impresa da 8,20. Le sconfitte con Inter e Lazio hanno allontanato il Napoli dalla vetta, distante adesso otto punti. Ne risente la quota scudetto, passata in pochi giorni da 5,75 a 11