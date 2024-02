Napoli, torna di moda Conceicao: lascia il Porto

Secondo la stampa portoghese, Sergio Conceiçao non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno con il Porto, a prescindere da qualsiasi risultato delle elezioni di aprile per la presidenza del club.



Come riporta l'Ansa, a far prendere al tecnico questa decisione sarebbero state le recenti incomprensioni con l'attuale n.1 della società Pinto da Costa, al quale il tecnico rimprovera una certa mancanza di ambizioni, e il logorio mentale accumulato in sette stagioni, e dieci titoli conquistati, alla guida dei 'Dragoni'. Inoltre l'ex giocatore di Inter, Parma e Lazio sarebbe "esausto e frustrato" a causa delle poche risorse messe a sua disposizione dal club.



Ma c'è anche chi scrive che Conceiçao spera di essere scelto dal suo amico Deco, ds del Barcellona, come prossimo allenatore della squadra 'blaugrana'. Dopo quelli di Jurgen Klopp al Liverpool e Xavi al Barcellona, si prepara un altro addio a una panchina eccellente.



La scorsa estate, il profilo di Conceiçao era stato sondato, fra gli altri, dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per la sostituzione di Luciano Spalletti sulla panchina dei campioni d'Italia, scelta poi ricaduta su Rudi Garcia, a sua volta sostituito da Walter Mazzarri dopo l'esonero del francese.