Buone notizie per il Napoli, Khvicha Kvaratskhelia è pronto a tornare: il georgiano ha smaltito la lombalgia che lo ha costretto a saltare le ultime tre partite del 2022, mercoledì sarà come i compagni di squadra a Castel Volturno per il raduno e poi volerà ad Antalya per il ritiro in Turchia.