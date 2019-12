Lucas Torreira resta nel mirino del Napoli, come racconta il Corriere dello Sport: "Il profumo di Londra suscita reazioni, spinge Giuntoli ad abbozzare un sorriso: Torreira gli piace da un bel po’, è il prototipo del centrocampista da regalarsi pronto per l’uso. Trattativa non semplice, sono improvvisamente cambiate le prospettive all’Arsenal, con l’arrivo in panchina di Arteta, e bisognerà capire se l’uruguayano avvertirà di nuovo quella tentazione di rituffarsi in serie A. Torreira non costa meno di trenta milioni di euro, cifra che il Napoli non è disposto ad investire adesso: si parte dalla volontà di ragionare sul prestito, per poi riparlarne serenamente e compiutamente a giugno"