Lucas Torreira resta un obiettivo del Napoli: azzurri in pole per il centrocampista della Sampdoria che ha fatto brillare gli occhi ai tifosi blucerchiati in questa stagione. Lo riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Passi in avanti dal punto di vista della trattativa. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, chiede l'intera clausola di 25 milioni di euro.