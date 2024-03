Napoli, toto-allenatore: Conte favorito a 3,50, Capuano si gioca a 500

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, dopo una difficile e tormenta stagione post-scudetto e la delusione per i prescelti Garcia e Mazzarri, sembra sia ancora alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione che possa far dimenticare le delusioni del campionato in corso. Nel frattempo impazza il toto-allenatore. Per gli analisti l’attuale tecnico Francesco Calzona, con un contratto a termine a fine campionato, nonostante sia legato fino al 2026 con la nazionale della Slovacchia, la riconferma è bancata a 5,00. Primo della lista dei papabili proposti dalla bandiera delle scommesse Antonio Conte offerto a 3,50. A seguire in questa speciale classifica dei probabili allenatori dei partenopei del prossimo campionato l’attuale tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano a 7,00, Stefano Pioli del Milan a 10,00. Moltiplicatori più importanti per Thiago Motta a 15,00, per il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi e del Torino Jvan Juric a 25,00, Paulo Sousa a 30,00, Eziolino Capuano, il veracissimo allenatore del Taranto che tanto bene sta facendo in riva allo Jonio, a 500,00..