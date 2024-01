Dragusin, c'è anche il Bayern: sfida a Napoli e Tottenham

Ilprova a ingaggiareper rinforzare la difesa e mette sul piatto 20 milioni di euro più i cartellini die il prestito di, ma deve fare i conti con la folta concorrenza per il difensore rumeno: come raccontato nelle scorse ore, ilha in mano il sì del giocatore e guida in questo momento la corsa all'ex Juventus, pur non avendo convinto ilche chiedeper il cartellino (gli Spurs si spingono fino a). Per Napoli e Tottenham, però, può nascere una nuova insidia.Anche ilavrebbe messo nel mirino Dragusin. La notizia rimbalza dalla Romania e viene rilanciata da Sky Sports Deuschland, i bavaresi sono alla ricerca di un nuovo centrale e se negli scorsi giorni ha preso quota il profilo di, proprio dal Tottenham, l'operazione non è stata chiusa e il direttore sportivo Freund valuta anche altri profili, tra cui quello del difensore del Genoa.