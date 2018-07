L'edizione odierna de Il Secolo XIX oltre ai nomi di Danilo D'Ambrosio e Santiago Arias lancia una pista inedita per la corsia sinistra del Napoli che porta a Lucas Digne, terzino classe 1993 in forza al Barcellona. Sarebbe lui il prescelto qualora Ghoulam non desse risposte convincenti sotto l'aspetto della tenuta fisica. Digne ha già avuto un'esperienza in Italia nella stagione 2015-16 quando ha vestito la maglia della Roma collezionando 33 presenze con 3 gol.