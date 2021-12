Fine 2021 complicata per Luciano Spalletti, alle prese con diversi grattacapi in vista del big match del 6 gennaio contro la Juventus. Alle assenze per infortuni, Coppa d'Africa e Covid, si aggiungono le pressanti voci di mercato su Insigne, qualche nube di troppo che lascia diversi dubbi a bookmaker e scommettitori. A poco più di una settimana dalla sfida allo Stadium, il Napoli è infatti indietro nelle valutazioni degli analisti - che lo offono a 3,90 contro l'1,90 dei bianconeri - ma soprattutto è in netto svantaggio nelle preferenze di gioco. Solo il 24% delle giocate è andato finora sugli azzurri, con la Juve che invece galoppa al 50%; meglio del segno «2» ha fatto anche il pareggio, per ora al 26% e a quota 3,60.