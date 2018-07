È la partita di cartello della prima giornata di Serie A: riflettori puntati sulla sfida tra Lazio e Napoli che si giocherà all’Olimpico. Nonostante il fattore campo avverso, gli azzurri partono da favoriti nelle valutazioni dei bookmaker. Sul giudizio dei quotisti 888sport.it hanno pesato diversi elementi: innanzitutto i movimenti di mercato. Il Napoli ha sì ceduto Jorginho al Chelsea, ma ha ingaggiato dal Betis Fabian Ruiz, centrocampista capace di ricoprire tutti i ruoli a metà campo, e tempo prima aveva già messo le mani sull’esterno d’attacco Simone Verdi. Senza contare l'effetto Ancelotti, salutato dall'entusiasmo della piazza. La Lazio, invece, ha registrato più movimenti in uscita che in entrata per il momento: via Felipe Anderson e De Vrij, quest'ultimo sostituito da Acerbi. In più, anche i precedenti giocano a favore del Napoli che ha vinto le ultime tre sfide disputate all’Olimpico contro i biancocelesti. Il risultato di questi fattori sul tabellone scommesse è una quota di 2,20 per il successo esterno del Napoli. Si punta invece a 3,40 sul pareggio mentre la vittoria della Lazio (che non batte gli azzurri in casa dal 2012) è valutata 3,30. Nella scorsa stagione entrambe le squadre hanno spiccato per le prestazioni in attacco: la Lazio ha segnato più gol di tutti, 89, il Napoli ha avuto il terzo miglior reparto avanzato della Serie A siglando 77 reti. Un dato, quest’ultimo, che sposta la bilancia delle previsioni verso l’Over, ossia sulla possibilità che il match finisca con almeno tre reti complessive, sulla quale si punta a 1,60.