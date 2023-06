Tragedia a Napoli nel giorno di festa per l’intera città. Oggi la consegna della coppa per la vittoria dello scudetto e il grande spettacolo post partita all’interno dello Stadio Maradona. Non c’è stata gioia per tutti perché un uomo è deceduto durante i festeggiamenti.



L’ACCADUTO - In Piazza del Plebiscito, in pieno centro, è stata trasmessa la gara sul maxischermo. Colto da un infarto l’uomo, è stato trasportato in ospedale d’urgenza ma non c’è stato nulla da fare ed è morto durante il tragitto.