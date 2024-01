Napoli, Traorè a Villa Stuart: visite mediche e poi la firma. I dettagli

Giovanni Annunziata

De Laurentiis aveva annunciato più interventi nel mercato di gennaio. Occorre sistemare qualcosa in quella che è una stagione molto complicata per il Napoli e tanto può passare dagli acquisti in questa finestra. Dopo l'arrivo di Mazzocchi (che non ha avuto il miglior esordio contro il Torino), adesso è il turno di Hamed Junior Traorè, proveniente dal Bournemouth.



I DETTAGLI - C'era un po' di incertezza inizialmente per Traorè, nel mese di dicembre è stato annunciato avesse contratto la malaria. Tutto rientrato, è guarito e dallo scorso mercoledì 10 gennaio è in Italia per svolgere gli esami clinici che hanno appunto dato l'esito tanto atteso, la malattia è ormai un ricordo. Il Napoli ha deciso così di accelerare e ha battuto la concorrenza di Fiorentina, Milan e Roma. Un'operazione che porta il calciatore a Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.



VISITE E FIRMA - Inizia oggi l'avventura di Traorè con il Napoli. Questa mattina l'ex Sassuolo è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di rito. Ad attenderlo il responsabile dell'area scouting, Maurizio Micheli. Dopodiché sarà il momento della firma sul contratto e potrà presto unirsi alla squadra, che oggi si trova a Riyad per la Supercoppa italiana (giovedì in campo contro la Fiorentina per la semifinale).