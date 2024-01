Napoli, Traoré in chiusura: da Samardzic a Zielinski, le altre mosse a centrocampo

Lavori in corso nel centrocmpo del. Il presidente De Laurentiis sta valutando diversi profili sul mercato per capire dove affondare il colpo. In quella zona del campo proveranno a prendere almeno due giocatori.. Nelle ultime ore c'è stato lo scatto decisivo per il ritorno del giocatore in Serie A: prestito con diritto di riscatto.- Un altro nome caldo per il centrocampo del Napoli è quello di Lazar Samardzic, per il quale continua il braccio di ferro con l'Udinese.e al momento non sono stati registrati neanche passi in avanti. Tutto in stand by, con il giocatore che ha aperto al trasferimento al Napoli ma è in attesa di un eventuale accordo tra club. Al momento non filtra grande ottimismo.- Per questo De Laurentiis si sta muovendo su altre piste. Un giocatore che piace è, per il quale sono già stati avviati i contatti con la Fiorentina ma non è un obiettivo facile. Per l'ex centrocampista del Verona c'è anche la concorrenza dall'estero, i viola vogliono aspettare di valutare tutte le proposte sul tavolo prima di prendere una decisione. C'è un interessamento anche perdel Nottingham Forest, per il quale però a oggi non sono stati ancora fatti passi concreti.- Dopo la cessione di Elmas al Lipsia - 20 milioni più 5 di bonus - il Napoli sa che molto probabilmente a fine stagione perderà anche Piotr Zielinski.. La ricerca di più centrocampisti quindi è legata anche alla prossima partenza di Zielinski, che nella seconda parte di stagione potrebbe anche trovare meno spazio considerando la scelta quasi certa di andare via a giugno.