Nella giornata di ieri è circolato un rumor di mercato che parlava di un possibile trasferimento di Sergio Agüero al Napoli.



Notizia prontamente smentita dallo stesso agente del giocatore, Hernan Reguera, che ha parlato ai microfoni di AreaNapoli.it:



"Sono io che rappresento Agüero, nessun altro lo segue. Non è vero che il Napoli avrebbe fatto quest'offerta (10 milioni di euro lordi per 4 anni al giocatore, ndr). Non ho mai parlato di Agüero con il Napoli né di nessun altro mio assistito. Sergio resterà al Manchester City e smentisco chi sostiene che ci siano problemi con il club".