È passato esattamente un girone dall'arrivo di Gattuso sulla panchina del Napoli. Il suo esordio fu amaro con la sconfitta interna contro il Parma. Ma da quella partita è cambiato tanto tra gli azzurri, soprattutto in quanto a risultati.



In campo, nella ripresa, c'erano sia Milik che Mertens. Il primo segnò il momentaneo 1-1, il secondo fece l'assist. Tra due giorni sarà di nuovo Parma-Napoli, questa volta al Tardini. In campo, però, mancheranno tutte le prime punte: Milik sarà squalificato, Mertens fuori causa infortunio e Llorente ancora ai box.



Gattuso dovrà reinventarsi il tridente offensivo, o almeno un interprete. Il più indicato per giocare da prima punta è sicuramente Hirving Lozano. Di fianco al messicano agiranno molto probabilmente Insigne e Matteo Politano, in risalita dopo il gran gol allo scadere contro l'Udinese.