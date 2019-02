La Gazzetta dello Sport anticipa le probabili scelte di formazione di Ancelotti in vista Parma-Napoli. Classico 4-4-2 con più di un dubbio: Alex Meret in porta, linea di difesa composta da Malcuit, Maksimovic, Koulibaly e Ghoulam; a centrocampo da destra verso sinistra Callejon, Allan, Fabian e Zielinski; in attacco al fianco di Milik potrebbe esserci Adam Ounas. Tre i ballottaggi: Ghoulam, Zielinski ed Ounas in vantaggio su Hysaj, Verdi e Mertens.