Gianluca Gaetano è un prodotto del settore giovanile del Napoli ma non è mai riuscito a trovare tanto spazio in prima squadra. È tra i calciatori destinati a partire in questo finale di mercato: come racconta il Corriere dello Sport, su di lui ci sono Frosinone, Empoli e Verona. Una cessione in prestito, nel caso, legata all'arrivo di Gabri Veiga. Perché qualora dovesse esserci l'acquisto dello spagnolo allora le porte per lui sarebbero da considerarsi praticamente chiuse.