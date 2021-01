Il Napoli ha qualche problema in attacco, precisamente per il ruolo di centravanti. In zona gol non ci sono grossi ostacoli, però le assenze di Mertens e Osimhen si sono fatte sentire negli ultimi mesi. Petagna è diventato il nuovo titolare di questo Napoli, con Llorente da lanciare nella mischia nei minuti finali.



Lo spagnolo sembrava praticamente ad un passo dall'addio qualche settimana fa, ma il Napoli ha fatto un passo indietro viste le assenze e l'incertezza della presenza di una prima punta titolare. Il suo futuro potrebbe dipendere da Osimhen, dall'esito del nuovo tampone del nigeriano. Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, su Llorente ci sono gli occhi dell'Athletic Bilbao, ma anche, seppur più defilate, Juventus e Udinese seguono il giocatore.