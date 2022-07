Ancora incerto il futuro di Matteo Politano. L'esterno del Napoli non sente la fiducia dell'allenatore ed è pronto per cambiare aria. Servirà però l'offerta giusta per portarlo via. Cosa che non è accaduta fino ad ora. Piace a Milan, Roma e Valencia, con il club spagnolo che ha presentato una prima offerta di 10 milioni, rifiutata dal Napoli. Lo riferisce il Corriere dello Sport.