Napoli, tre diffidati col Sassuolo: con un giallo saltano la Juventus

Sassuolo-Napoli è l'occasione giusta per ripartire in casa azzurra. La squadra di Calzona è reduce dal pari beffa di Cagliari e può sfruttare il recupero della ventunesima giornata di Serie A per risalire la china e la classifica. Al Mapei Stadium ci sono in ballo punti pesanti contro i neroverdi di Bigica, subentrato a Dionisi.



DIFFIDATI - Il Napoli non può sbagliare ancora anche perché il calendario poi va in salita e la prossima al Maradona prevede il confronto sempre caldo con la Juve. Sono tre i diffidati partenopei a rischio squalifica: dovessero prendere un cartellino giallo, Mazzocchi, Ngonge e Rrahmani salterebbero la prossima sentita sfida.