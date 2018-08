Meret, Ghoulam e Younes, riferisce il Corriere dello Sport, dovrebbe rientrare entro la fine di settembre. Si tratterebbe ancora di un mese di stop per poi essere arruolabili sul piano clinico. Questo non vuol dire che possano giocare immediatamente.



La deadline cadrebbe proprio tra Juventus-Napoli del 30 settembre e Napoli-Liverpool del 3 ottobre. Un momento già fondamentale per la stagione, ma come detto difficile vederli già in campo per quelle partite. Più probabile che nel caso brucino le tappe siano solo convocabili da Carlo Ancelotti.