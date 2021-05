Se Marca per il centrocampo del Napoli punta su Marcos Arambarri del Getafe, il portoghese Record riporta il nome di Stephen Eustáquio. Il mediano del Paços Ferreira sarebbe il colpo a sorpresa del DS Cristiano Giuntoli che, secondo la fonte, avrebbe incontrato nei giorni scorsi gli agenti del 24enne canadese, in visita al centro sportivo azzurro.

L'altro nome, invece, il nome è quello di Enzo Roco, 28enne del Fatih Karagümrük. Come riporta l'emittente televisiva turca A Spor, il cileno sarebbe già deciso nel voler continuare la sua carriera in Italia, nel club partenopeo.