I problemi principali in questa stagione il Napoli li ha avuti sulle fasce difensive, con Di Lorenzo che è andato in apnea giocando praticamente tutte le partite. L'ex Empoli è in forte ripresa e sta disputando ottime gare, mentre sull'out mancino continua a non esserci una grossa affidabilità.



La prossima stagione occorrerà almeno un innesto dato che Hysaj andrà via tra due mesi e mezzo a contratto scaduto. La Gazzetta dello Sport tira in ballo tre nomi per le fasce del Napoli. Su tutti Aimen Moueffek, terzino destro classe 2001 del Saint-Etienne, capace di giocare anche a sinistra e in mezzo al campo. Sulla fascia sinistra Gabriel Gudmundsson, terzino mancino classe '99 del Groiningen. L'ultimo nome è quello di Federico Dimarco, che però Conte potrebbe richiamare all'Inter.