Secondo la Gazzetta dello Sport, la probabile formazione del Napoli per l'esordio in Champions League di domani sera al Marakana di Belgrado contro la Stella Rossa dovrebbe prevedere tre novità rispetto alla vittoria interna di sabato pomeriggio al San Paolo contro la Fiorentina: la prima in porta, dove ritorna il colombiano David Ospina al posto del greco Orestis Karnezis. In difesa, poi, fuori Nikola Maksimovic e dentro Raul Albiol. In attacco spazio ad Arek Milik, con Dries Mertens in panchina.