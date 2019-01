Comunque vada, il futuro di Marko Rog è sempre più lontano da Napoli e dal Napoli. Il centrocampista croato classe 1995, nonostante con l'arrivo di Carlo Ancelotti stia trovando più spazio del quasi nullo concessogli da Sarri, è pronto a dire addio nel corso delle prossime settimane per trovare più spazio, da titolare. Tre sono le opzioni al vaglio della società che, dal suo addio, sta cercando di ricavare il miglior guadagno possibile.



PEDINA DI SCAMBIO - Per Rog è già arrivata una richiesta ufficiale da parte della Fiorentina. Il Napoli l'ha ascoltata e ha chiesto in cambio una prelazione su Federico Chiesa, vero obiettivo in vista della prossima estate. Difficile si chiuda, così come è complicata la seconda opzione proposta al Cagliari per anticipare la concorrenza su Nicolò Barella. 20 milioni più il cartellino di Rog, offerta al momento respinta al mittente dal presidente Giulini che ben sa come sul classe '97 ci sia la concorrenza di mezza Serie A e non solo e parte da una valutazione di almeno 40 milioni.



OFFERTA SCHALKE - Ecco quindi che nelle ultime ore si è fatto sotto lo Schalke 04 in Germania. L'offerta è di prestito con obbligo di riscatto, mentre il patron De Laurentiis vorrebbe mantenere un'opzione sul riacquisto del suo cartellino in caso di definitiva esplosione. Le parti sono al lavoro, con un'unica certezza: il futuro di Rog è sempre più lontano dal Napoli.