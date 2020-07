Mancano poche ore ed il Napoli tornerà nuovamente in campo dopo il 2-2 maturato al San Paolo contro il Milan. Ci sarà il Bologna di fronte, bisognoso di riscatto dopo il pari beffardo maturato nei minuti di recupero contro il Parma.



Gattuso sfrutterà la gara per dare spazio a qualche giocatore che è sceso meno in campo. In primis Hirving Lozano, che partirà dal primo minuto. Finalmente la chance da titolare per il messicano, probabilmente a discapito di Insigne che inizierà in panchina. Gattuso rispetto al Milan cambierà anche Mertens, con Milik titolare e potrebbe esserci la nuova occasione anche per Politano al posto di Callejon. In difesa va verso una turno di riposo Mario Rui, con Hysaj che scalpita. Da decidere la coppia difensiva, Manolas è pronto a tornare titolare. In mezzo al campo si rivede Demme, Zielinski rappresenta un punto fermo e dovrebbe prendere fiato Fabián Ruiz a favore di Elmas.



LA FORMAZIONE (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano. All. Gattuso