L'impatto di Khvicha Kvaratskhelia nel campionato italiano è stato fortissimo. L'esterno del Napoli ha raccolto un'eredità pesante come quella di Lorenzo Insigne ed è diventato subito uno dei giocatori più importanti in questo avvio di Serie A.



Il Napoli lo ha acquistato dalla Dinamo Batumi per soli 10 milioni di euro. Oggi il valore di Kvaratskhelia è chiaramente lievitato, triplicato, arrivando a valere 35 milioni di euro (fonte Transfermarkt). Una crescita importante, con Spalletti che continuerà a lavorare sul georgiano per farlo crescere sempre più. Lo riporta oggi Repubblica.