È Igor Tudor il primo nome della lista di Aurelio De Laurentiis per sostituire Rudi Garcia. Si aspetta prima l'intesa con il nuovo allenatore, dopodiché si potrà procedere con l'esonero (per il quale manca ormai solo l'annuncio). Sono state ore di riflessione ieri per il presidente del Napoli, che ha avviato i contatti proprio con l'ex tecnico del Marsiglia.



L'OFFERTA - Contatti che proseguiranno anche nella giornata di oggi, De Laurentiis farà rientro a Roma e con la dirigenza azzurra si ritroverà alla FilmAuro. Quindi i nuovi colloqui con Anthony Seric, agente di Tudor. Si cerca l'accordo e l'offerta per l'allenatore è di 7 mesi (fino al termine della stagione) più opzione unilaterale a favore del Napoli per proseguire anche nell'annata 2024/25. Sarà una giornata molto calda per il futuro della panchina azzurra.