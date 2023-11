Igor Tudor e il Napoli sono più vicini. La giornata di oggi è stata importante per il futuro dell'allenatore, individuato dal presidente De Laurentiis come profilo preferito per il dopo Garcia. Il tecnico francese è già tornato verso casa, la società ha voltato pagina e oggi ha dedicato ogni sforzo per trovare l'accordo col primo nome scelto per la panchina. Nella mattinata i vertici del Napoli si sono incontrati a Roma per fare una riunione interna e delinerare la strada, poi c'è stato un contatto con lo stesso Tudor e infine hanno parlato con l'agente dell'ex Marsiglia Anthony Seric.



COS'E' SUCCESSO - Al termine della giornata filtra ottimismo per l'arrivo di Tudor a Napoli: l'allenatore si sta convincendo ad accettare un contratto di 7 mesi con opzione unilaterale a favore della società per un rinnovo fino a giugno 2025; era questo il nodo che inizialmente lasciava qualche perplessità a Igor, ma dopo l'ultimo confronto le parti sono più vicine. Nella giornata di domani è in programma un nuovo incontro e potrebbe essere quello definitivo per la chiusura dell'operazione; se dovessero trovare l'intesa totale, Tudor potrebbe partire per Napoli già nella serata di domani per poi dirigere il primo allenamento mercoledì mattina. Ore decisive per l'allenatore azzurro, De Laurentiis sta per affondare il colpo.