Niente intervista post-partita per Carlo Ancelotti dopo la vittoria del suo Napoli sul campo del Genoa, al suo posto a Dazn è intervenuto il figlio e vice Davide: "Insidia maltempo? Una problematica in più, ma siamo stati bravissimi ad affrontarla. La squadra è stata matura a cambiare modo di giocare. Il Genoa è una squadra che gioca in modo particolare, siamo stati bravi anche se il primo tempo ci hanno messi in difficoltà. Papà non parla? Ha bisogno di turnover anche lui (ride, ndr). Il nostro lavoro sta andando molto bene perché abbiamo un gruppo di lavoro giovane e competente, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi umili sempre a disposizione. Il lavoro di vice come figlio è lo stesso di un vice normale, faccio lo stesso lavoro dei miei colleghi con la differenza che posso essere più diretto nella comunicazione con l'allenatore. Vorrei mettere l'accento sul fatto che la squadra, quando è entrata negli spogliatoi, sapeva di dover cambiare modo di giocare e questo è segno di maturità. La squadra si è adattata subito, è stato un bel ritorno a Marassi. Dopo quella sconfitta ce ne andiamo con molta soddisfazione ".