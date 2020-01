Dopo Pinna dal Cagliari e Ciciretti dal Napoli, l'Empoli è pronto a prendere Tutino dal Verona via Napoli oltre a Fiamozzi e La Mantia dal Lecce. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il nome buono per la difesa è quello di Sierralta (Udinese), con il quale è stato trovato l'accordo. Primo "no" al Pordenone per Moreo.