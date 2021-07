Il Napoli lavora prima di tutto al mercato in uscita per sfoltire la rosa. Tra i giocatori presenti a Dimaro in questo ritiro precampionato e destinati ad andare via c'è Gennaro Tutino, attaccante classe '96, prodotto del vivaio partenopeo.



La Salernitana ha convinto Tutino ad accettare il ritorno in granata. Va trovata la formula con il Napoli, probabilmente un nuovo prestito oneroso. Anche se la pista Parma non è definitivamente tramontata. Lo riporta oggi Il Mattino.