Vincere oggi contro l’Union Berlino, con un occhio puntato sul risultato del Real Madrid. Il Napoli si prepara alla quarta giornata della fase a gironi di Champions da secondo del gruppo C, a -3 dal Real Madrid, con 3 punti di vantaggio sui portoghesi e 6 sull’Union Berlino ultimo. Se la squadra di Garcia dovesse battere i tedeschi e il Real vincere col Braga, gli azzurri potrebbero anche permettersi di perdere la prossima al Bernabeu e arrivare all’ultima giornata col Braga con due risultati a disposizione su tre per centrare la qualificazione agli ottavi.



CALENDARIO CHAMPIONS - Dopo la partita di stasera con l’Union il Napoli tornerà in Champions il 29 novembre contro il Real Madrid, iniziando un periodo di fuoco: quattro giorni dopo affronterà l’Inter in campionato, poi andrà a Torino con la Juve per poi chiudere uno dei momenti-chiave della stagione il 12 dicembre contro il Braga.